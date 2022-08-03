Избежать расплаты (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Carlita's Secret
Боевик, Приключения91 мин18+
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О фильме
Ошибки никогда не проходят бесследно. Девять лет назад юная Карлита стала участницей финансовой аферы и оказалась невольным свидетелем убийства. Ей единственной удалось скрыться. Остальные участники преступления были схвачены и переданы в суровые руки закона.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
2.9 IMDb
- Актриса
Ева
Лонгория
- МБАктриса
Мария
Браво
- ДДАктёр
Дэвид
Джозеф Мартинес
- АГАктриса
Алехандра
Гутьеррес
- АМАктёр
Ален
Мора
- СРАктёр
Стив
Рот
- ЭСАктёр
Энди
Соттиларе
- РМАктёр
Рикардо
Мандини
- СКАктёр
Селестин
Кориэль
- ДМАктёр
Джим
Ментис
- Продюсер
Ева
Лонгория
- ДАМонтажёр
Дэвид
А. Дэвидсон
- ЯЦМонтажёр
Ясу
Цуй
- ИГОператор
Ирв
Гуднофф
- ДдКомпозитор
Джеймс
де ла Раса