Избежать расплаты
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Избежать расплаты

Избежать расплаты (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Carlita's Secret
Боевик, Приключения91 мин18+

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О фильме

Ошибки никогда не проходят бесследно. Девять лет назад юная Карлита стала участницей финансовой аферы и оказалась невольным свидетелем убийства. Ей единственной удалось скрыться. Остальные участники преступления были схвачены и переданы в суровые руки закона.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
2.9 IMDb