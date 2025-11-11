Из глубины
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Из глубины

Из глубины (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Out of Depth
Триллер18+

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О фильме

Желая отомстить за нападение на свою мать, Пол решает нанять местного злодея Ленни, чтобы тот избил нападавшего. Однако Ленни также нанят для убийства того же человека, и вскоре Пол оказывается в безвыходной ситуации, связанной с коррумпированными полицейскими начальниками, насилием и запугиванием.

Страна
Великобритания
Жанр
Триллер

Рейтинг

5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Из глубины»