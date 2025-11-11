Желая отомстить за нападение на свою мать, Пол решает нанять местного злодея Ленни, чтобы тот избил нападавшего. Однако Ленни также нанят для убийства того же человека, и вскоре Пол оказывается в безвыходной ситуации, связанной с коррумпированными полицейскими начальниками, насилием и запугиванием.

