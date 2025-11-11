Из глубины (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Out of Depth
Триллер18+
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О фильме
Желая отомстить за нападение на свою мать, Пол решает нанять местного злодея Ленни, чтобы тот избил нападавшего. Однако Ленни также нанят для убийства того же человека, и вскоре Пол оказывается в безвыходной ситуации, связанной с коррумпированными полицейскими начальниками, насилием и запугиванием.
СтранаВеликобритания
ЖанрТриллер
Рейтинг
5.7 IMDb
- СМРежиссёр
Саймон
Маршалл
- ШМАктёр
Шон
Магуайр
- ДМАктёр
Дэнни
Мидуинтер
- НБАктёр
Николас
Болл
- ФКАктёр
Фил
Корнуэлл
- ЖБАктриса
Жозефин
Батлер
- ЛЛАктёр
Ли
Лосон
- Актёр
Клайв
Расселл
- РТАктриса
Рита
Ташингэм
- КСАктриса
Карен
Сикомб
- ДБАктёр
Дэвид
Баттли
- КЛАктёр
Криспин
Леттс
- ПДАктёр
Питер
Де Джерси
- БОАктёр
Брендон
О’Коннор
- УЭАктёр
Уильям
Эли
- ФЛАктёр
Фред
Лондон
- ДСАктёр
Джон
Скотт Мартин
- РДАктриса
Розмари
Данхэм
- Актриса
Айла
Фишер
- УБАктёр
Уильям
Бейтман
- СТАктриса
Сьюзан
Тордофф
- ЛБАктриса
Люси
Бауэн
- ДКАктёр
Дэйв
Кортни
- ЙБАктёр
Йен
Бримбл
- ПКАктёр
Пол
Корригэн
- ГТАктёр
Грегор
Трутер
- ПМАктриса
Петра
Маркшам
- КХАктёр
Крэйг
Хини
- КСАктёр
Кристофер
Снелл
- КФАктёр
Кевин
Филлипс
- КБАктёр
Криспиан
Белфрадж
- ДКАктёр
Джонатан
Кинч
- ПШАктёр
Питер
Ши
- ТГАктёр
Тим
Галлахер
- РБАктёр
Ричард
Бенн
- ДКАктёр
Джонни
Кинч
- ЛОАктёр
Ларс
Ооствин
- СМСценарист
Саймон
Маршалл
- МРПродюсер
Майкл
Райли
- СДМонтажёр
Ст.
Джон О’Рорк
- АСОператор
Адам
Сушицки
- БАКомпозитор
Бэрри
Адамсон