Из Бомбея в Бангкок (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Bombay to Bangkok
Боевик, Мелодрама116 мин12+

О фильме

Шанкар — повар, но волею случая к нему попадает сумка местного дона с большой суммой денег. Шанкар сбегает в Бангкок с делегацией врачей под чужим именем, пряча сумку с деньгами в коробках с медикаментами.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма, Мелодрама
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb