Ивановъ
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Ивановъ

Ивановъ (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Ивановъ
Мелодрама, Комедия167 мин18+

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О фильме

История русского интеллигента 19 века, задыхающегося среди тонущего в пошлости общества. Главный герой этой истории – Иванов – человек, который приносит несчастье всем, кто его окружает. Его присутствие, будто, необъяснимая напасть, рушит чужие судьбы. Он и сам с собой не в мире, но обрести гармонию ему не дано. Вы увидите новое в хрестоматийных персонажах, вы удивитесь, что не думали об этом раньше, наконец, вы будете просто ошарашены финалом.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
167 мин / 02:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb