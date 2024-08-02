История русского интеллигента 19 века, задыхающегося среди тонущего в пошлости общества. Главный герой этой истории – Иванов – человек, который приносит несчастье всем, кто его окружает. Его присутствие, будто, необъяснимая напасть, рушит чужие судьбы. Он и сам с собой не в мире, но обрести гармонию ему не дано. Вы увидите новое в хрестоматийных персонажах, вы удивитесь, что не думали об этом раньше, наконец, вы будете просто ошарашены финалом.

