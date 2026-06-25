Иван Васильевич меняет все
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Иван Васильевич меняет все
2023, Иван Васильевич меняет всё
Комедия, Фантастика104 мин18+

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Иван Васильевич меняет все (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Шурик пытается с помощью машины времени вернуть домой царя Ивана Грозного. Но VPN, на котором работает чудо-машина, постоянно ломается и перемещает горе-изобретателя и царя в разные страны и времена.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Васильевич меняет все»