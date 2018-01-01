Wink
Фильмы
Иван Семенов. Первый поцелуй
Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй»

Режиссёры

Кирилл Седухин

Режиссёр

Актёры

Роман Погорелов

АктёрИван Семёнов
Леон Кемстач

АктёрОлег
Мария Шукшина

Актрисабабушка Ивана
Анна Котова

Актрисамама Олега
Софья Грузенко

Sofia Gruzenko
АктрисаТанечка
Александр Присмотров-Белов

АктёрПашка
Константин Костин

АктёрАлик
Александра Немоляева

АктрисаГайка
Дмитрий Жиров

АктёрКостян
Илья Иосифов

Актёрпсихолог
Тимур Бадалбейли

Актёрдиректор игр

Сценаристы

Михаил Шулятьев

Сценарист

Продюсеры

Ирен Ванидовская

Продюсер
Антон Богданов

Продюсер
Евгений Немоляев

Продюсер
Михаил Шулятьев

Продюсер
Галина Стрижевская

Продюсер
Дмитрий Авидон

Продюсер
Элеонора Двужилова

Продюсер

Художники

Ольга Оноприенко

Художница

Операторы

Борис Кирисенко

Оператор