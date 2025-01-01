Фильм Иван Семенов. Первый поцелуй
2025, Иван Семенов. Первый поцелуй
Комедия6+
О фильме
Иван Семёнов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «сыном маминой подруги», а, проще говоря, «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера Олега — лучшего сноукаякера Перми. И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей.
- КСРежиссёр
Кирилл
Седухин
- РПАктёр
Роман
Погорелов
- Актёр
Леон
Кемстач
- Актриса
Мария
Шукшина
- Актриса
Анна
Котова
- СГАктриса
Софья
Грузенко
- АПАктёр
Александр
Присмотров-Белов
- ККАктёр
Константин
Костин
- АНАктриса
Александра
Немоляева
- ДЖАктёр
Дмитрий
Жиров
- ИИАктёр
Илья
Иосифов
- ТБАктёр
Тимур
Бадалбейли
- МШСценарист
Михаил
Шулятьев
- ИВПродюсер
Ирен
Ванидовская
- АБПродюсер
Антон
Богданов
- ЕНПродюсер
Евгений
Немоляев
- МШПродюсер
Михаил
Шулятьев
- ГСПродюсер
Галина
Стрижевская
- ДАПродюсер
Дмитрий
Авидон
- ЭДПродюсер
Элеонора
Двужилова
- ООХудожница
Ольга
Оноприенко
- БКОператор
Борис
Кирисенко