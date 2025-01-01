Фильм Иван Семенов. Первый поцелуй

Иван Семенов. Первый поцелуй
Комедия6+
О фильме

Иван Семёнов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «сыном маминой подруги», а, проще говоря, «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера Олега — лучшего сноукаякера Перми. И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

