Актёры и съёмочная группа фильма «Иуда и черный мессия»
Актёры и съёмочная группа фильма «Иуда и черный мессия»
Режиссёры
Актёры
АктёрBill O'Neal
Лакит СтэнфилдLaKeith Stanfield
АктёрFred Hampton
Дэниэл КалуяDaniel Kaluuya
АктёрRoy Mitchell
Джесси ПлемонсJesse Plemons
АктрисаDeborah Johnson
Доминик ФишбэкDominique Fishback
АктёрJimmy Palmer
Эштон СандерсAshton Sanders
АктёрJake Winters
Элджи СмитAlgee Smith
АктёрBobby Rush
Даррел Бритт-ГибсонDarrell Britt-Gibson
АктёрWayne
Лил Рел ХовериLil Rel Howery
АктрисаJudy Harmon
Доминик ТорнDominique Thorne
АктёрJ. Edgar Hoover