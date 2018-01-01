Wink
Фильмы
Иуда и черный мессия
Актёры и съёмочная группа фильма «Иуда и черный мессия»

Актёры и съёмочная группа фильма «Иуда и черный мессия»

Режиссёры

Шака Кинг

Шака Кинг

Shaka King
Режиссёр

Актёры

Лакит Стэнфилд

Лакит Стэнфилд

LaKeith Stanfield
АктёрBill O'Neal
Дэниэл Калуя

Дэниэл Калуя

Daniel Kaluuya
АктёрFred Hampton
Джесси Племонс

Джесси Племонс

Jesse Plemons
АктёрRoy Mitchell
Доминик Фишбэк

Доминик Фишбэк

Dominique Fishback
АктрисаDeborah Johnson
Эштон Сандерс

Эштон Сандерс

Ashton Sanders
АктёрJimmy Palmer
Элджи Смит

Элджи Смит

Algee Smith
АктёрJake Winters
Даррел Бритт-Гибсон

Даррел Бритт-Гибсон

Darrell Britt-Gibson
АктёрBobby Rush
Лил Рел Ховери

Лил Рел Ховери

Lil Rel Howery
АктёрWayne
Доминик Торн

Доминик Торн

Dominique Thorne
АктрисаJudy Harmon
Мартин Шин

Мартин Шин

Martin Sheen
АктёрJ. Edgar Hoover

Сценаристы

Шака Кинг

Шака Кинг

Shaka King
Сценарист
Кеннет Лукас

Кеннет Лукас

Kenneth Lucas
Сценарист
Кит Лукас

Кит Лукас

Keith Lucas
Сценарист

Продюсеры

Райан Куглер

Райан Куглер

Ryan Coogler
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Сергей Пономарёв

Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Иван Породнов

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Антон Колесников

Антон Колесников

Актёр дубляжа

Операторы

Шон Боббитт

Шон Боббитт

Sean Bobbitt
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор