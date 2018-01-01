Wink
Фильмы
История звука
Актёры и съёмочная группа фильма «История звука»

Актёры и съёмочная группа фильма «История звука»

Актёры

Рафаэль Сбардж

Рафаэль Сбардж

Raphael Sbarge
Актёр
Молли Прайс

Молли Прайс

Molly Price
Актриса
Пол Мескал

Пол Мескал

Paul Mescal
Актёр
Джош О’Коннор

Джош О’Коннор

Josh O'Connor
Актёр
Колин Кин

Колин Кин

Colin Keane
Актёр
Аэдин Молони

Аэдин Молони

Aedin Moloney
Актриса
Дион Грэхэм

Дион Грэхэм

Dion Graham
Актёр
Алессандро Бедетти

Алессандро Бедетти

Alessandro Bedetti
Актёр
Майкл Ксавьер

Майкл Ксавьер

Michael D. Xavier
Актёр
Эмили Бергл

Эмили Бергл

Emily Bergl
Актриса
Питер Марк Кендалл

Питер Марк Кендалл

Peter Mark Kendall
Актёр
Доун МакГи

Доун МакГи

Dawn McGee
Актриса
Сэм Бреслин Райт

Сэм Бреслин Райт

Sam Breslin Wright
Актёр
Хэдли Робинсон

Хэдли Робинсон

Hadley Robinson
Актриса
Стефани Файерман

Стефани Файерман

Stephanie Fayerman
Актриса
Гари Рэймонд

Гари Рэймонд

Gary Raymond
Актёр
Крис Купер

Крис Купер

Chris Cooper
Актёр
Холден Гудман

Холден Гудман

Holden Goodman
Актёр
Брайан Хатчинсон

Брайан Хатчинсон

Brian Hutchison
Актёр
Боб Лещак

Боб Лещак

Bob Leszczak
Актёр
Сэмюэл Х. Ливайн

Сэмюэл Х. Ливайн

Samuel H. Levine
Актёр
Эйдан Редмонд

Эйдан Редмонд

Aidan Redmond
Актёр

Продюсеры

Сара Мерфи

Сара Мерфи

Sara Murphy
Продюсер

Монтажёры

Крис Уайатт

Крис Уайатт

Chris Wyatt
Монтажёр