Актёры и съёмочная группа фильма «История любви»

Режиссёры

Он Сэнд

Aune Sand
Режиссёр

Актёры

Айнар Ланд

Einar Lund
АктёрAndreas
Беате Шарлотта Лунде

Beate Charlotte Lunde
АктрисаMaria
Он Сэнд

Aune Sand
АктёрMathias

Сценаристы

Он Сэнд

Aune Sand
Сценарист

Продюсеры

Он Сэнд

Aune Sand
Продюсер

Монтажёры

Он Сэнд

Aune Sand
Монтажёр

Операторы

Он Сэнд

Aune Sand
Оператор

Композиторы

Джо Ванг

Jo Wang
Композитор