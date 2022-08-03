История игрушек (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Toy Story
Мультфильм, Комедия77 мин0+
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О фильме
Каждый ребенок верит, что когда он оставляет свои игрушки одни, они начинают заниматься своими делами. Этот мультипликационный фильм позволяет детям убедиться в своей правоте.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Лассетер
- Актёр
Том
Хэнкс
- ТААктёр
Тим
Аллен
- ДРАктёр
Дон
Риклз
- ДВАктёр
Джим
Варни
- Актёр
Уоллес
Шоун
- ДРАктёр
Джон
Ратценбергер
- ЭПАктриса
Энни
Поттс
- ДМАктёр
Джон
Моррис
- ЭфАктёр
Эрик
фон Деттен
- ЛМАктриса
Лори
Меткаф
- Сценарист
Джосс
Уидон
- ДКСценарист
Джоэл
Коэн
- АССценарист
Алек
Соколов
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- Продюсер
Бонни
Арнольд
- РГПродюсер
Ральф
Гуггенхейм
- ЭКПродюсер
Эд
Кэтмулл
- Продюсер
Стив
Джобс
- ВНАктёр дубляжа
Вадим
Никитин
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- ЕЯАктриса дубляжа
Елена
Ярема
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- РЭХудожник
Ральф
Эгглстон
- РГМонтажёр
Роберт
Гордон
- ЛАМонтажёр
Ли
Анкрич
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман