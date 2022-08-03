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Детям
История игрушек

История игрушек (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Toy Story
Мультфильм, Комедия77 мин0+

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О фильме

Каждый ребенок верит, что когда он оставляет свои игрушки одни, они начинают заниматься своими делами. Этот мультипликационный фильм позволяет детям убедиться в своей правоте.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История игрушек»