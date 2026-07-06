История игрушек 5 (фильм, 2026) смотреть онлайн
9.12026, Toy Story 5
Мультфильм, Фэнтези100 мин6+
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О фильме
Вуди, Джесси иБазз Лайтер сталкиваются сновой угрозой—планшетом ЛилиПадом, который стал любимой игрушкой восьмилетней Бонни изанимает всё больше её времени.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эндрю
Стэнтон
- Актёр
Том
Хэнкс
- ТААктёр
Тим
Аллен
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- КОАктёр
Конан
О’Брайен
- ГЛАктриса
Грета
Ли
- ШРАктриса
Шелби
Рабара
- МХАктриса
Майкал-Мишель
Харрис
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- ЛААктриса
Лори
Алан
- Актёр
Джей
Эрнандес
- Актриса
Бонни
Хант
- КШАктриса
Кристен
Шаал
- Актёр
Тони
Хейл
- ДХАктёр
Джон
Хопкинс
- Актёр
Уоллес
Шоун
- Актёр
Эрни
Хадсон
- КМАктриса
Крис
Маршалл
- ДБАктёр
Джефф
Бергман
- БКАктёр
Блейк
Кларк
- АВАктриса
Анна
Вочино
- ББАктёр
Бэд
Банни
- ЭПАктриса
Энни
Поттс
- ММАктёр
Мэтти
Мэтисон
- ДРАктёр
Джон
Ратценбергер
- Актёр
Киану
Ривз
- МВАктриса
Мелисса
Вильясеньор
- Актёр
Алан
Камминг
- Актриса
Тара
Стронг
- ШЯАктриса
Шелби
Янг
- ЭССценарист
Эндрю
Стэнтон
- ЛКПродюсер
Линдси
Коллинз
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- ДРПродюсер
Джонас
Ривера
- ККАктриса дубляжа
Карина
Кудекова
- КЕАктриса дубляжа
Камила
Ермекова
- МПАктриса дубляжа
Марианна
Покровская
- АХАктёр дубляжа
Ахмед
Хелми
- БПХудожник
Боб
Поли
- ДАКомпозитор
Джек
Антонофф
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман
- ТСКомпозитор
Тейлор
Свифт