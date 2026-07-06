История игрушек 5
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Детям
История игрушек 5

История игрушек 5 (фильм, 2026) смотреть онлайн

9.12026, Toy Story 5
Мультфильм, Фэнтези100 мин6+

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О фильме

Вуди, Джесси иБазз Лайтер сталкиваются сновой угрозой—планшетом ЛилиПадом, который стал любимой игрушкой восьмилетней Бонни изанимает всё больше её времени.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История игрушек 5»