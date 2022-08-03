История Антуана Фишера (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Antwone Fisher
Драма, Биография115 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Дензел
Вашингтон
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актриса
Джой
Брайант
- ККАктёр
Кевин
Коннолли
- СРАктриса
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- ВУАктриса
Верни
Уотсон
- Актриса
Виола
Дэвис
- МДАктёр
Малкольм
Дэвид Келли
- КХАктёр
Кори
Ходжес
- ЛЭАктёр
Леонард
Эрл Хауз
- КСАктёр
Кенте
Скотт
- РГАктёр
Райнолдо
Гудинг
- АФСценарист
Антуан
Фишер
- Продюсер
Тодд
Блэк
- РХПродюсер
Рэнда
Хейнс
- Продюсер
Дензел
Вашингтон
- АФПродюсер
Антуан
Фишер
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ФРОператор
Филипп
Русло
- Композитор
Майкл
Дэнна