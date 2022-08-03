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История Антуана Фишера

История Антуана Фишера (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Antwone Fisher
Драма, Биография115 мин18+

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О фильме

Бывший моряк Антуан Фишер был списан на берег из-за своего слишком агрессивного поведения. Теперь он - охранник компании «Сони Пикчерс», который прославился, став известным сценаристом.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История Антуана Фишера»