Актёры и съёмочная группа фильма «Источник»

Режиссёры

Стив Тейлор

Steve Taylor
Режиссёр

Актёры

Эдвард ДеРуитер

Edward DeRuiter
АктёрZack Bainbridge
Стивен Глинн

Steven Glinn
АктёрRaimy
Роджер Кристиан Джонс

Roger Khristian Jones
АктёрMoss Man
Мэтью Сколлон

Mathew Scollon
АктёрReese Hauser
Элис Фрэнк

Alice Frank
АктрисаPhoebe Lewis

Сценаристы

Стив Тейлор

Steve Taylor
Сценарист
Роджер Кристиан Джонс

Roger Khristian Jones
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Майкл Лэтт

David Michael Latt
Продюсер
Пол Бейлс

Paul Bales
Продюсер
Дэвид Римави

David Rimawi
Продюсер
Арман Гарабидян

Armand Garabidian
Продюсер

Художники

Шена Вайсман-Минц

Shana Weissman-Mintz
Художница
Маргарет М. Майлз

Margaret M. Miles
Художница
Christopher James Coates

Christopher James Coates
Художник

Монтажёры

Стив Тейлор

Steve Taylor
Монтажёр

Композиторы

Марк Дэвид

Mark David
Композитор
Уильям Табану

William Tabanou
Композитор