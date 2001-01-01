Источник (фильм, 2001) смотреть онлайн

Источник
2001, The Source
Ужасы, Фантастика

Четыре подростка, долгое время бывшие лишь целью насмешек в своей школе находят странный и таинственный камень в лесу, который наделяет их ментальной и физической силой, выходящей далеко за пределы возможностей обыкновенных людей.

Как и следовало ожидать, друзья начинают использовать свои новообретённые способности с целью сравнять счёт с задирами, которые портили им жизнь долгие годы, но один из ребят постепенно заходит дальше жестоких, но безобидных шуток. Вскоре подростки осознают, что их новая сила способна заставить остальных с ними считаться и их намерения от простого желания быть «крутыми» в школе возрастают до попыток контролировать собственный город, а возможно даже - весь мир.

США
Фантастика, Ужасы, Детектив, Триллер

