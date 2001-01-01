Источник (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Четыре подростка, долгое время бывшие лишь целью насмешек в своей школе находят странный и таинственный камень в лесу, который наделяет их ментальной и физической силой, выходящей далеко за пределы возможностей обыкновенных людей.
Как и следовало ожидать, друзья начинают использовать свои новообретённые способности с целью сравнять счёт с задирами, которые портили им жизнь долгие годы, но один из ребят постепенно заходит дальше жестоких, но безобидных шуток. Вскоре подростки осознают, что их новая сила способна заставить остальных с ними считаться и их намерения от простого желания быть «крутыми» в школе возрастают до попыток контролировать собственный город, а возможно даже - весь мир.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Детектив, Триллер
Рейтинг
- СТРежиссёр
Стив
Тейлор
- ЭДАктёр
Эдвард
ДеРуитер
- СГАктёр
Стивен
Глинн
- РКАктёр
Роджер
Кристиан Джонс
- МСАктёр
Мэтью
Сколлон
- ЭФАктриса
Элис
Фрэнк
- СТСценарист
Стив
Тейлор
- РКСценарист
Роджер
Кристиан Джонс
- ДМПродюсер
Дэвид
Майкл Лэтт
- ПБПродюсер
Пол
Бейлс
- ДРПродюсер
Дэвид
Римави
- АГПродюсер
Арман
Гарабидян
- ШВХудожница
Шена
Вайсман-Минц
- ММХудожница
Маргарет
М. Майлз
- CJХудожник
Christopher
James Coates
- СТМонтажёр
Стив
Тейлор
- МДКомпозитор
Марк
Дэвид
- УТКомпозитор
Уильям
Табану