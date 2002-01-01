Wink
Фильмы
Истерическая слепота

Истерическая слепота (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Hysterical Blindness
Драмы94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Ума Турман в душещипательной драме о поисках искренней любви и настоящего счастья в Америке 1980-х. Две одинокие подруги ищут потенциальных мужей в прокуренных барах, где никому нет дела до серьезных отношений кроме них самих.

Истерическая слепота смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Истерическая слепота»

Всё