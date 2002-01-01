Истерическая слепота (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Ума Турман в душещипательной драме о поисках искренней любви и настоящего счастья в Америке 1980-х. Две одинокие подруги ищут потенциальных мужей в прокуренных барах, где никому нет дела до серьезных отношений кроме них самих.





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