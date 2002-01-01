Истерическая слепота (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Hysterical Blindness
Драмы94 мин18+
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Сюжет
Ума Турман в душещипательной драме о поисках искренней любви и настоящего счастья в Америке 1980-х. Две одинокие подруги ищут потенциальных мужей в прокуренных барах, где никому нет дела до серьезных отношений кроме них самих.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МНРежиссёр
Мира
Наир
- Актриса
Ума
Турман
- ДРАктриса
Джина
Роулендс
- Актриса
Джульетт
Льюис
- Актёр
Джастин
Чэмберс
- Актёр
Бен
Газзара
- ЭДАктёр
Энтони
ДеСандо
- ДПАктриса
Джоли
Питерс
- КТАктриса
Калли
Торн
- ЛКАктриса
Лаура
Кехилл
- ЛКСценарист
Лаура
Кехилл
- ЛДПродюсер
Лидия
Дин Пилчер
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ЛКПродюсер
Лаура
Кехилл
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- ДРХудожница
Джуди
Ри
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- ДКОператор
Деклан
Куинн