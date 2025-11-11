Искушение
Wink
Фильмы
Искушение

Искушение (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, Def by Temptation
Ужасы18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

При расследовании серии загадочных исчезновений мужчин выясняется, что в последний раз их всех видели в обществе «самой лучшей женщины» третьесортной забегаловки. Свидетелю, утверждавшему, что эта эффектная женщина не отражается в зеркале, вначале не верят...

Страна
США
Жанр
Ужасы

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искушение»