Фильмы
Искупление
Актёры и съёмочная группа фильма «Искупление»

Актёры и съёмочная группа фильма «Искупление»

Режиссёры

Константин Еронин

Режиссёр

Актёры

Хаски

Актёр
Сергей Безруков

Актёр
Кирилл Русин

Актёр
Виктор Сухоруков

Актёр
Никита Кологривый

Актёр

Сценаристы

Егор Панковский

Сценарист
Константин Еронин

Сценарист
Никита Горелкин

Сценарист

Продюсеры

Алексей Потапович

Продюсер
Юлия Стальмашевская

Продюсер

Художники

Анна Сомова

Художница

Композиторы

Антон Кобушко

Композитор