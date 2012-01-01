Искупление грехов (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Sins Expiation
Боевики, Триллеры83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Они знакомятся в вагоне поезда, священник и слепец. Что может быть между ними общего?.. Скорее всего, ничего. Но на деле оказывается по-другому: в жизни мужчины совершили столько грехов, что теперь надо иметь силы и мужество для искупления.
Искупление гре�хов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
2.4 IMDb