Искупление грехов
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Искупление грехов

Искупление грехов (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Sins Expiation
Боевики, Триллеры83 мин18+

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Сюжет

Они знакомятся в вагоне поезда, священник и слепец. Что может быть между ними общего?.. Скорее всего, ничего. Но на деле оказывается по-другому: в жизни мужчины совершили столько грехов, что теперь надо иметь силы и мужество для искупления.

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Информация

Страна
США, Румыния, Италия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
2.4 IMDb