Искупление грехов (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Они знакомятся в вагоне поезда, священник и слепец. Что может быть между ними общего?.. Скорее всего, ничего. Но на деле оказывается по-другому: в жизни мужчины совершили столько грехов, что теперь надо иметь силы и мужество для искупления.



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