Искатели кристаллов (фильм, 2010) смотреть онлайн

Искатели кристаллов из Швейцарии и Австрии в поисках горного хрусталя и блестящих сокровищ Альп. Год за годом эти люди осуществляют восхождения в центральных Альпах с целью отыскать редкие породы горного хрусталя. Каждый искатель мечтает о своем самом важном открытии, которое бывает раз в жизни, как, например, гигантский кристалл Франца фон Аркса, который он демонстрирует публике на Ярмарке минералов в Мюнхене

