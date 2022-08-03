Искатели кристаллов (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Искатели кристаллов
23 мин18+
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О фильме
Искатели кристаллов из Швейцарии и Австрии в поисках горного хрусталя и блестящих сокровищ Альп. Год за годом эти люди осуществляют восхождения в центральных Альпах с целью отыскать редкие породы горного хрусталя. Каждый искатель мечтает о своем самом важном открытии, которое бывает раз в жизни, как, например, гигантский кристалл Франца фон Аркса, который он демонстрирует публике на Ярмарке минералов в Мюнхене