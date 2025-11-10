Искатель (фильм, 1993) смотреть онлайн

В 2013 году по всей Земле пронесется опустошительная эпидемия чумы. Многие погибнут. Немногие здоровые укроются в подземном городе Новый Лос-Анджелес. Оставшиеся — «зараженные» — будут бродить в поисках еды и воды. И в руки банды Барона попадет чемоданчик с пробиркой, в которой спрятан «вирус смерти».



Если не выполнить условия, выставленные Бароном, террорист следующего тысячелетия выпустит «смерть» на свободу, и тогда человечеству наверняка придет конец. На поиски вируса отправляется суперпрофессионал из отряда «искателей», однако слишком многие жаждут завладеть смертельной пробиркой...

