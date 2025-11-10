Искатель (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Cyber Seeker
Фантастика, Боевик16+
В 2013 году по всей Земле пронесется опустошительная эпидемия чумы. Многие погибнут. Немногие здоровые укроются в подземном городе Новый Лос-Анджелес. Оставшиеся — «зараженные» — будут бродить в поисках еды и воды. И в руки банды Барона попадет чемоданчик с пробиркой, в которой спрятан «вирус смерти».
Если не выполнить условия, выставленные Бароном, террорист следующего тысячелетия выпустит «смерть» на свободу, и тогда человечеству наверняка придет конец. На поиски вируса отправляется суперпрофессионал из отряда «искателей», однако слишком многие жаждут завладеть смертельной пробиркой...
- МТРежиссёр
Майк
Тристано
- НДАктёр
Нэйл
Дэлама
- ДЭАктёр
Джо
Эстевес
- ДСАктёр
Дон
Страуд
- РЛАктёр
Роджер
Ли
- МПАктриса
Моник
Пэрент
- СВАктёр
Стив
Воглом
- ДДАктёр
Джино
Денти
- МЛАктёр
Мишель
Лорин
- ГААктёр
Гари
Агостино
- ОРАктёр
Оуэн
Рутледж
- АААктриса
Анастасия
Александр
- РЯАктёр
Роб
Янг
- МЧАктриса
Мона
Чарльз
- СБАктёр
Стив
Барон
- ДБАктриса
Дэна
Бэйкер
- КМАктёр
Крэйг
Месина
- РОАктёр
Рон
Остар
- МАктёр
Маттиас
- КСАктриса
Клер
Сантин
- ФУАктёр
Фрэнк
Уильямс
- ПКАктёр
Пол
Карлос
- ФАктёр
Фаусто
- РХАктёр
Рэй
Ховард
- ЧАктёр
Чай
- ДСАктёр
Дэвид
Салазар
- МБАктёр
Майкл
Бернардо
- МЛАктёр
Марк
Ловер
- ЛРАктриса
Линда
Робертс
- ТМСценарист
Т.
Мартин Смит
- РЛСценарист
Роджер
Ли
- ДХПродюсер
Джозеф
Хэггерти
- ССОператор
Скотт
Спирс
- АБКомпозитор
Авэ
Бернард