Инволюция (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Русско-немецкая сайфай-мелодрама. Земля восстает против человечества, обращая ход истории вспять. Люди возвращаются к своему первобытному состоянию, превращаясь в агрессивных самцов и самок. На этом фоне зарождается чистая любовь скромного Хемминга и прекрасной Лив.



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