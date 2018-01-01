Инволюция (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Involution
Триллеры, Драмы82 мин18+
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Сюжет
Русско-немецкая сайфай-мелодрама. Земля восстает против человечества, обращая ход истории вспять. Люди возвращаются к своему первобытному состоянию, превращаясь в агрессивных самцов и самок. На этом фоне зарождается чистая любовь скромного Хемминга и прекрасной Лив.
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Информация
СтранаГермания, Россия
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ПХРежиссёр
Павел
Хвалеев
- АКАктриса
Алёна
Константинова
- РМАктёр
Раян
Мэссон
- ДХАктёр
Дэннис
Хёрли
- АДАктёр
Адам
Джианун
- МЛАктёр
Мерлин
Леонхардт
- КМАктёр
Карстен
Майэлки
- МЗАктриса
Марина
Зудина
- КСАктёр
Константин
Самоуков
- ГБАктёр
Глеб
Бочков
- ВБСценарист
Владимир
Бурцев
- АКСценарист
Анна
Кузьминых
- ОФПродюсер
Ольга
Фещенко
- МПХудожница
Мария
Пушкова
- ПХОператор
Павел
Хвалеев
- АКОператор
Андрей
Кашурин