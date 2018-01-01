Wink
Ину-о: Рождение легенды
Актёры и съёмочная группа фильма «Ину-о: Рождение легенды»

Режиссёры

Масааки Юаса

Masaaki Yuasa
Режиссёр

Актёры

Мираи Морияма

Mirai Moriyama
АктёрTomona (Tomoari) / Tomoichi (Teen)
Ютака Мацусигэ

Yutaka Matsushige
АктёрTomona's Father
Кэнго Танимото

Kengo Tanimoto
АктёрNoh Side (Noh Performer)
Кэндзиро Цуда

Kenjiro Tsuda
АктёрInu-oh's Father
Ёсихидэ Отомо

Yoshihide Otomo
АктёрHeike Ghost
Тикара Хонда

Chikara Honda
АктёрAkashi Kakuichi
Мисато Мацуока

Misato Matsuoka
АктрисаHino Nariko
Аву-чан

Avu-chan
АктёрInu-oh
Кэнсё Ямамото

Kensho Yamamoto
АктёрSadaichi (Teiichi)
Тасуку Эмото

Tasuku Emoto
АктёрYoshimitsu Ashikaga

Сценаристы

Акико Ноги

Akiko Nogi
Сценарист
Хидэо Фурукава

Hideo Furukawa
Сценарист

Продюсеры

Чхве Ын-ён

Choi Eun-yeong
Продюсер
Акико Ёдо

Akiko Yodo
Продюсер
Фумиэ Такэути

Fumie Takeuchi
Продюсер

Художники

Нобутака Ито

Nobutaka Ito
Художник
Хидэки Накамура

Hideki Nakamura
Художник

Монтажёры

Киёси Хиросэ

Kiyoshi Hirose
Монтажёр

Композиторы

Ёсихидэ Отомо

Yoshihide Otomo
Композитор