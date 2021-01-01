Фильм Ину-о: Рождение легенды
2021, Inu-oh
Аниме, Мультфильм18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Ину-о был проклят при рождении. С первого дня его жизни перепуганные взрослые закрывали тканью каждый сантиметр его тела, а лицо прятали под маской. Но однажды, услышав песню слепого музыканта, Ину-о открыл в себе невероятный дар, позволяющий ему во время танца перевоплощаться в самое прекрасное создание на Земле. Чтобы избавиться от своего проклятья, Ину-о нужно сразиться со своими страхами. Лишь так рождаются легенды.
Ину-о: Рождение легенды покупка билетов в кино онлайн
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Драма, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Рейтинг
- МЮРежиссёр
Масааки
Юаса
- ММАктёр
Мираи
Морияма
- ЮМАктёр
Ютака
Мацусигэ
- КТАктёр
Кэнго
Танимото
- КЦАктёр
Кэндзиро
Цуда
- ЁОАктёр
Ёсихидэ
Отомо
- ТХАктёр
Тикара
Хонда
- ММАктриса
Мисато
Мацуока
- ААктёр
Аву-чан
- КЯАктёр
Кэнсё
Ямамото
- ТЭАктёр
Тасуку
Эмото
- АНСценарист
Акико
Ноги
- ХФСценарист
Хидэо
Фурукава
- ЧЫПродюсер
Чхве
Ын-ён
- АЁПродюсер
Акико
Ёдо
- ФТПродюсер
Фумиэ
Такэути
- НИХудожник
Нобутака
Ито
- ХНХудожник
Хидэки
Накамура
- КХМонтажёр
Киёси
Хиросэ
- ЁОКомпозитор
Ёсихидэ
Отомо