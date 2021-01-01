Ину-о: Рождение легенды
Ину-о: Рождение легенды

Фильм Ину-о: Рождение легенды

2021, Inu-oh
Аниме, Мультфильм
О фильме

Ину-о был проклят при рождении. С первого дня его жизни перепуганные взрослые закрывали тканью каждый сантиметр его тела, а лицо прятали под маской. Но однажды, услышав песню слепого музыканта, Ину-о открыл в себе невероятный дар, позволяющий ему во время танца перевоплощаться в самое прекрасное создание на Земле. Чтобы избавиться от своего проклятья, Ину-о нужно сразиться со своими страхами. Лишь так рождаются легенды.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Драма, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Ину-о: Рождение легенды»