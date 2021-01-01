Фильм Ину-о: Рождение легенды

Ину-о был проклят при рождении. С первого дня его жизни перепуганные взрослые закрывали тканью каждый сантиметр его тела, а лицо прятали под маской. Но однажды, услышав песню слепого музыканта, Ину-о открыл в себе невероятный дар, позволяющий ему во время танца перевоплощаться в самое прекрасное создание на Земле. Чтобы избавиться от своего проклятья, Ину-о нужно сразиться со своими страхами. Лишь так рождаются легенды.



Ину-о: Рождение легенды покупка билетов в кино онлайн