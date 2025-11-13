Интервью
Wink
Фильмы
Интервью

Интервью (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Jenipapo
Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Однажды Майклу, американскому журналисту, работающему в бразильской газете, поручают взять интервью у отца Луи Стефана, известного католического миссионера, который помогает нуждающимся в джунглях Бразилии. У него есть одна проблема: отец редко даёт интервью.

Страна
США, Бразилия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Интервью»