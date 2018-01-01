Wink
Фильмы
Инстинкт
Актёры и съёмочная группа фильма «Инстинкт»

Актёры и съёмочная группа фильма «Инстинкт»

Режиссёры

Джон Тёртлтауб

Jon Turteltaub
Режиссёр

Актёры

Джон Эйлуорд

John Aylward
АктёрWarden Keefer
Томас К. Моррис

Thomas Q. Morris
АктёрPete
Мора Тирни

Maura Tierney
АктрисаLynn Powell
Джон Эштон

John Ashton
АктёрGuard Dacks
Пол Бейтс

Paul Bates
АктёрBluto

Сценаристы

Джералд Ди Пего

Gerald Di Pego
Сценарист
Дэниэл Куинн

Daniel Quinn
Сценарист

Продюсеры

Гэйл Кац

Gail Katz
Продюсер
Барбара Бойл

Barbara Boyle
Продюсер
Майкл Тейлор

Michael Taylor
Продюсер

Художники

Ларри Диас

Larry Dias
Художник
Джилл М. Оханнесон

Jill M. Ohanneson
Художница

Монтажёры

Ричард Фрэнсис-Брюс

Richard Francis-Bruce
Монтажёр

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор