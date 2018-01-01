Инстинкт (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Instinct
Триллер, Драма16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В недрах блестящего ума приматолога Итона Пауэлла лежит зловещая тайна, которую не смогли разгадать ни семья, ни власти, заключившие гениального ученого под стражу за убийство в джунглях Руанды. Теперь заключенный в жестокой тюрьме для умалишенных преступников, Пауэлл, не разговаривающий годами, достается психиатру Тео Колдеру, который должен сломать печать темной тайны на пути к его изощренному разуму. Врач открывает цепь все более усложняющихся загадок, вопросов с ошеломляющими ответами и шокирующих психологических истин.
Инстинкт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Джон
Тёртлтауб
- ДЭАктёр
Джон
Эйлуорд
- ТКАктёр
Томас
К. Моррис
- МТАктриса
Мора
Тирни
- ДЭАктёр
Джон
Эштон
- ПБАктёр
Пол
Бейтс
- ДДСценарист
Джералд
Ди Пего
- ДКСценарист
Дэниэл
Куинн
- ГКПродюсер
Гэйл
Кац
- ББПродюсер
Барбара
Бойл
- МТПродюсер
Майкл
Тейлор
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- ДМХудожница
Джилл
М. Оханнесон
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман