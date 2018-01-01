Инстинкт (фильм, 1999) смотреть онлайн

В недрах блестящего ума приматолога Итона Пауэлла лежит зловещая тайна, которую не смогли разгадать ни семья, ни власти, заключившие гениального ученого под стражу за убийство в джунглях Руанды. Теперь заключенный в жестокой тюрьме для умалишенных преступников, Пауэлл, не разговаривающий годами, достается психиатру Тео Колдеру, который должен сломать печать темной тайны на пути к его изощренному разуму. Врач открывает цепь все более усложняющихся загадок, вопросов с ошеломляющими ответами и шокирующих психологических истин.



