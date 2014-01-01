Инородное тело
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Инородное тело

Инородное тело (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Obce ciało
Драмы112 мин18+

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Сюжет

Девушка молодого итальянца Анджело неожиданно уходит в монастырь. Он едет вслед за ней, устраиваясь на работу в крупную энергетическую компанию, надеясь, что она передумает и они смогут быть счастливы. Молодой человек даже не предполагает, что его ждeт серьeзное испытание не только его чувств, но и веры.

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Информация

Страна
Польша
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Инородное тело»

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