Инородное тело (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка молодого итальянца Анджело неожиданно уходит в монастырь. Он едет вслед за ней, устраиваясь на работу в крупную энергетическую компанию, надеясь, что она передумает и они смогут быть счастливы. Молодой человек даже не предполагает, что его ждeт серьeзное испытание не только его чувств, но и веры.



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