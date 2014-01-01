Инородное тело (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Obce ciało
Драмы112 мин18+
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Сюжет
Девушка молодого итальянца Анджело неожиданно уходит в монастырь. Он едет вслед за ней, устраиваясь на работу в крупную энергетическую компанию, надеясь, что она передумает и они смогут быть счастливы. Молодой человек даже не предполагает, что его ждeт серьeзное испытание не только его чувств, но и веры.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb
- КЗРежиссёр
Кшиштоф
Занусси
- РЛАктёр
Риккардо
Леонелли
- АГАктриса
Агнешка
Гроховска
- АБАктриса
Агата
Бузек
- ВРАктриса
Вероника
Розати
- ЭКАктриса
Эва
Краснодембска
- СОАктёр
Славомир
Ожеховский
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- СЦАктриса
Станислава
Целиньская
- БЗАктёр
Бартломей
Змуда
- ВДАктриса
Виктория
Дзинни
- КЗСценарист
Кшиштоф
Занусси
- ИСПродюсер
Ирена
Стржалковска
- КЗПродюсер
Кшиштоф
Занусси
- ИЗПродюсер
Илья
Захаров
- АКПродюсер
Александр
Ковтунец
- ВККомпозитор
Войцех
Киляр