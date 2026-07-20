Инициал Ди: Стадия третья
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Инициал Ди: Стадия третья

Фильм Инициал Ди: Стадия третья

2001, Initial D Third Stage
Аниме, Мультфильм16+
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О фильме

Такуми Фудзивара с детства помогает отцу доставлять тофу по горным дорогам префектуры Гумма на легендарной Toyota AE86. Годы ежедневных поездок сделали его одним из самых талантливых молодых гонщиков региона. Накануне окончания школы Такуми получает предложение присоединиться к команде Project D, однако прежде ему предстоит завершить начатые гонки, встретиться с сильнейшими соперниками и определить своё будущее.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Боевик, Мелодрама, Аниме
Качество
Full HD

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Инициал Ди: Стадия третья»