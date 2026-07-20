Такуми Фудзивара с детства помогает отцу доставлять тофу по горным дорогам префектуры Гумма на легендарной Toyota AE86. Годы ежедневных поездок сделали его одним из самых талантливых молодых гонщиков региона. Накануне окончания школы Такуми получает предложение присоединиться к команде Project D, однако прежде ему предстоит завершить начатые гонки, встретиться с сильнейшими соперниками и определить своё будущее.

