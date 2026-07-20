Фильм Инициал Ди: Стадия третья
2001, Initial D Third Stage
Аниме, Мультфильм16+
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О фильме
Такуми Фудзивара с детства помогает отцу доставлять тофу по горным дорогам префектуры Гумма на легендарной Toyota AE86. Годы ежедневных поездок сделали его одним из самых талантливых молодых гонщиков региона. Накануне окончания школы Такуми получает предложение присоединиться к команде Project D, однако прежде ему предстоит завершить начатые гонки, встретиться с сильнейшими соперниками и определить своё будущее.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Боевик, Мелодрама, Аниме
КачествоFull HD
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- СКРежиссёр
Сигэнори
Кагэяма
- СМРежиссёр
Син
Мисава
- СМАктёр
Синъитиро
Мики
- УИАктёр
Унсё
Исидзука
- АКАктриса
Аяко
Кавасуми
- ТКАктёр
Такэхито
Коясу
- ТСАктёр
Томокадзу
Сэки
- ВТАктёр
Ватару
Такаги
- КЯАктёр
Кадзуки
Яо
- НКАктёр
Нобутоси
Канна
- ТЯАктёр
Такуми
Ямадзаки
- МТАктёр
Масахико
Танака
- МИАктёр
Мицуо
Ивата
- ККАктёр
Кадзухиса
Кавахара
- КОАктёр
Косукэ
Окано
- НХАктёр
Нобуюки
Хияма
- МНАктриса
Митико
Нэя
- ЮКАктриса
Юми
Какадзу
- КФАктёр
Кэидзи
Фудзивара
- ТНАктёр
Томомити
Нисимура
- ККАктёр
Кохэй
Киясу
- КСАктёр
Коити
Сакагути
- СКАктёр
Синдзи
Кавада
- Актёр
Такахиро
Сакурай
- ТСАктёр
Такэси
Сасаки
- ЁСАктёр
Ёсинори
Сонобэ
- ЮКАктриса
Юмико
Кобаяси
- СССценарист
Сюити
Сигэно
- ММХудожник
Мицухару
Миямаэ
- СКМонтажёр
Сюити
Какэсу