Инфлюэнсеры (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Influencers
Триллер, Криминал18+
О фильме
Убивающая инфлюэнсеров маньячка ужегод счастливо живёт наюге Франции подименем Кэтрин Уивер. Вместе сподругой онаотправляется загород науик-энд, нои тамне может сдержаться иубивает назойливую инстаграмщицу. Темвременем Мэдисон, выбравшаяся стого тайского острова иудалившаяся изсоцсетей, всё ещё привлекает ксвоей персоне пристальное внимание, и, поскольку многие считают убийцей её, онаначинает разыскивать свою мучительницу.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КДРежиссёр
Кертис
Дэвид Хардер
- КНАктриса
Кассандра
Нод
- ЭТАктриса
Эмили
Теннант
- Актёр
Джонатан
Уайтселл
- ВЛАктёр
Вероника
Лонг
- ДПАктёр
Дилан
Плэйфейр
- ДКАктриса
Джорджина
Кэмпбелл
- ВСАктёр
Венсан
Серрано
- ЕААктриса
Евгения
Альказар
- ЭБАктёр
Эндрю
Барбер
- ОЧАктёр
Осрик
Чау
- КДАктёр
Кристофер
Д. Хардер
- СОАктёр
Стюарт
Ортиз
- НВАктриса
Налани
Вакита
- ТРАктриса
Талли
Робин
- КДСценарист
Кертис
Дэвид Хардер
- КБПродюсер
Крис
Болл
- КДПродюсер
Кертис
Дэвид Хардер
- РГМонтажёр
Роб
Грант