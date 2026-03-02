Инфлюэнсеры (фильм, 2025) смотреть онлайн

Убивающая инфлюэнсеров маньячка ужегод счастливо живёт наюге Франции подименем Кэтрин Уивер. Вместе сподругой онаотправляется загород науик-энд, нои тамне может сдержаться иубивает назойливую инстаграмщицу. Темвременем Мэдисон, выбравшаяся стого тайского острова иудалившаяся изсоцсетей, всё ещё привлекает ксвоей персоне пристальное внимание, и, поскольку многие считают убийцей её, онаначинает разыскивать свою мучительницу.

