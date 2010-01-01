Импульс. Давид Лама (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Импульс - 26-минутный документальный фильм о спортсменах, участвующих в соревнованиях Red Bull. Эта серия документальных портретов помогает нам понять основополагающие факторы, дающие мотивацию в жизни наиболее известных фигур в экстремальном спорте мы видим сочетание тех импульсов, которые п�риводят этих замечательных спортсменов на грань экстрима.



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