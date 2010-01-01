Импульс - Что движет вами - Себастиен Леб (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Себастьян Лоэб, 35-летний французский гонщик ралли, очень похож на того, кого мы называем "суперменом". Со своим напарником Даниэлом Элена пятикратный чемпион мира бьет все возможные рекорды в гонках, не говоря о том, что он делает с сердцами своих поклонниц. Его выдающуюся карьеру отметил даже президент Франции Саркози: в мае 2009 года Лоеб получил крест "За мужество" - высший знак отличия во Франции.



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