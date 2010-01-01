Импульс - Что движет вами - Бьорн Дюнкербек (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Бьорн Дюнкербек - лучший в мире спортсмен-виндсерфер. 36-кратный чемпион мира, обладатель титула "Самый успешный на сегодняшний день спортсмен". Уже в течение 20 лет в соревнованиях доминирует его мощный стиль. Бьорн Дюнкербек - спортсмен баскетбольного роста, наполовину - голландец, наполовину - датчанин. В перерывах между соревнованиями он с удовольствием участвует в гонках на серийных автомобилях, в соревнованиях по вок-рейсингу (катание в котелке) или путешествует по миру в поисках еще не открытых, красивых мест, где можно было бы заняться серфингом.



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