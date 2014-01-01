Империя роботов HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Robot Overlords
Фантастика86 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Роботы из далекой Галактики захватили Землю. Лондон разрушен. Выжившим запрещено покидать свои дома. Каждому человеку вмонтирован чип, который в случае неповиновения может превратить его в горстку пепла. И лишь группа молодых друзей решается бросить вызов инопланетным захватчикам.
Империя роботов HD смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.6 IMDb