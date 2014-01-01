Империя роботов HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Роботы из далекой Галактики захватили Землю. Лондон разрушен. Выжившим запрещено покидать свои дома. Каждому человеку вмонтирован чип, который в случае неповиновения может превратить его в горстку пепла. И лишь группа молодых друзей решается бросить вызов инопланетным захватчикам.



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