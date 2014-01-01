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Империя роботов HD

Империя роботов HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Robot Overlords
Фантастика86 мин12+

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О фильме

Роботы из далекой Галактики захватили Землю. Лондон разрушен. Выжившим запрещено покидать свои дома. Каждому человеку вмонтирован чип, который в случае неповиновения может превратить его в горстку пепла. И лишь группа молодых друзей решается бросить вызов инопланетным захватчикам.

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Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.6 IMDb