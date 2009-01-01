Император, который знал свою судьбу (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Император, который знал свою судьбу
Документальные52 мин18+
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Сюжет
В картине освещаются малоизвестные факты биографии Николая II, связанные с предсказаниями и пророчествами, которые он получил на протяжении жизни. Возможно, это был единственный в истории император, который знал свою судьбу и год своей гибели. Он пытался изменить ход событий, но проиграл.
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