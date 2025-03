Imagine Dragons - Smoke + Mirrors Live (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

На концерте Smoke + Mirrors Live, снятом в рамках текущего тура группы, исполняются такие хиты, как Demons, It's Time, а также композиция Radioactive из платинового дебютного альбома Night Visions, получившая премию Грэмии. В 2015 году альбом Smoke + Mirrors занял первое метро в чартах по всему миру, включая рейтинги US Billboard и UK Official Albums Chart. В альбом вошли такие хиты, как I Bet My Life и Gold and Shots, которые можно услышать в фильме-концерте.



