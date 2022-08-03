Игры в темноте (фильм, 2014) смотреть онлайн

Wink
2014, Игры в темноте
Триллер, Драма112 мин18+

О фильме

Одиннадцать безнадежно больных людей заперты на чердаке для смертельной игры. Но среди них есть тот, кто собрал их здесь, и он — здоров. Если больные найдут здорового, то смогут продлить себе жизнь. Если нет — умрут.

Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

