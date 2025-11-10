Игрушки (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Toys
Фэнтези, Боевик18+
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О фильме
Никто не любит игрушки так, как Лесли Зиво. Он сам их придумывает и тестирует на фабрике своего отца. Внезапно отец Зиво умирает, и самая большая компания по производству игрушек в стране переходит по наследству к дяде Лесли - армейскому генералу. Как оказалось, у дяди свои планы в отношении семейного бизнеса. Злобный генерал собирается наладить производство миниатюрной военной техники. Теперь Лесли предстоит сделать все возможное, чтобы отстоять фабрику от посягательств своего злобного родственника-милитариста.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- ДУАктёр
Джек
Уорден
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- АМАктёр
Артур
Мэлет
- ВКСценарист
Валери
Кёртин
- Сценарист
Барри
Левинсон
- Продюсер
Марк
Джонсон
- Продюсер
Чарльз
Невирт
- ПДПродюсер
Питер
Джулиано
- Продюсер
Барри
Левинсон
- ЛДХудожница
Линда
ДеСенна
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- ФСХудожник
Фердинандо
Скарфьотти
- ТХКомпозитор
Тревор
Хорн
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер