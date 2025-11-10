Игрушки
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Игрушки

Игрушки (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Toys
Фэнтези, Боевик18+

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О фильме

Никто не любит игрушки так, как Лесли Зиво. Он сам их придумывает и тестирует на фабрике своего отца. Внезапно отец Зиво умирает, и самая большая компания по производству игрушек в стране переходит по наследству к дяде Лесли - армейскому генералу. Как оказалось, у дяди свои планы в отношении семейного бизнеса. Злобный генерал собирается наладить производство миниатюрной военной техники. Теперь Лесли предстоит сделать все возможное, чтобы отстоять фабрику от посягательств своего злобного родственника-милитариста.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb