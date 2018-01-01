Wink
Игрушка
Актёры и съёмочная группа фильма «Игрушка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Игрушка»

Режиссёры

Ричард Доннер

Ричард Доннер

Richard Donner
Режиссёр

Актёры

Анназетт Чейз

Анназетт Чейз

Annazette Chase
АктрисаAngela
Тереза Ганзел

Тереза Ганзел

Teresa Ganzel
АктрисаFancy Bates
Тони Кинг

Тони Кинг

Tony King
АктёрClifford
Скотт Шварц

Скотт Шварц

Scott Schwartz
АктёрEric Bates
Дон Худ

Дон Худ

Don Hood
АктёрO'Brien

Сценаристы

Кэрол Собески

Кэрол Собески

Carol Sobieski
Сценарист
Франсис Вебер

Франсис Вебер

Francis Veber
Сценарист

Продюсеры

Рэй Старк

Рэй Старк

Ray Stark
Продюсер
Маргарет Бут

Маргарет Бут

Margaret Booth
Продюсер
Фил Фельдман

Фил Фельдман

Phil Feldman
Продюсер

Художники

Мосс Мэбри

Мосс Мэбри

Moss Mabry
Художник
Марвин Марч

Марвин Марч

Marvin March
Художник
Чарльз Розен

Чарльз Розен

Charles Rosen
Художник

Монтажёры

Ричард А. Харрис

Ричард А. Харрис

Richard A. Harris
Монтажёр

Композиторы

Патрик Уильямс

Патрик Уильямс

Patrick Williams
Композитор