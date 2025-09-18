Игрушка (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, The Toy
Комедия18+
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О фильме
Журналист-неудачник, который никак не может найти работу, соглашается на экстравагантное предложение одного богача, и становится игрушкой его избалованного, капризного сына. Мальчик, ни в чём не знающий отказа, испробовал все виды развлечений, и теперь с радостью манипулирует взрослым мужчиной, играющим роль домашнего клоуна. Но постепенно между ними возникают доверительные отношения.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Доннер
- АЧАктриса
Анназетт
Чейз
- ТГАктриса
Тереза
Ганзел
- ТКАктёр
Тони
Кинг
- СШАктёр
Скотт
Шварц
- ДХАктёр
Дон
Худ
- КССценарист
Кэрол
Собески
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- РСПродюсер
Рэй
Старк
- МБПродюсер
Маргарет
Бут
- ФФПродюсер
Фил
Фельдман
- ММХудожник
Мосс
Мэбри
- ММХудожник
Марвин
Марч
- ЧРХудожник
Чарльз
Розен
- РАМонтажёр
Ричард
А. Харрис
- ПУКомпозитор
Патрик
Уильямс