Игрушка
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Игрушка

Игрушка (фильм, 1982) смотреть онлайн

1982, The Toy
Комедия18+

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О фильме

Журналист-неудачник, который никак не может найти работу, соглашается на экстравагантное предложение одного богача, и становится игрушкой его избалованного, капризного сына. Мальчик, ни в чём не знающий отказа, испробовал все виды развлечений, и теперь с радостью манипулирует взрослым мужчиной, играющим роль домашнего клоуна. Но постепенно между ними возникают доверительные отношения.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.8 IMDb