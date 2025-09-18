Журналист-неудачник, который никак не может найти работу, соглашается на экстравагантное предложение одного богача, и становится игрушкой его избалованного, капризного сына. Мальчик, ни в чём не знающий отказа, испробовал все виды развлечений, и теперь с радостью манипулирует взрослым мужчиной, играющим роль домашнего клоуна. Но постепенно между ними возникают доверительные отношения.

