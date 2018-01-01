Wink
Игрок
Актёры и съёмочная группа фильма «Игрок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Игрок»

Режиссёры

А.В. Видмер

A.W. Vidmer
Режиссёр

Актёры

Эл Бернштейн

Al Bernstein
АктёрAl Bernstein
Джонатан Пресс

Jonathan Press
АктёрYoung Stu
Пегги Уолтон-Уокер

Peggy Walton-Walker
АктрисаFlo Unger
Майкл Империоли

Michael Imperioli
АктёрStu Ungar
Майкл Пастернак

Michael Pasternak
АктёрThe Stranger

Сценаристы

А.В. Видмер

A.W. Vidmer
Сценарист

Продюсеры

А.В. Видмер

A.W. Vidmer
Продюсер
Ф.А. Миллер

F.A. Miller
Продюсер
Нэнси М. Гриндер

Nancy M. Grinder
Продюсер
Ди Батлер

Dee Butler
Продюсер

Художники

Кэролайн Мелкор

Caroline Melcor
Художница
Дункан Рэгсдэйл

Duncan Ragsdale
Художник
Шэй Остин

Shay Austin
Художница
Джон Профант

John Profant
Художник

Монтажёры

А.В. Видмер

A.W. Vidmer
Монтажёр

Композиторы

Джефф Иден Фэйр

Jeff Eden Fair
Композитор
Старр Пароди

Starr Parodi
Композитор