Игрок
Актёры и съёмочная группа фильма «Игрок»

Режиссёры

Дарио Ардженто

Dario Argento
Режиссёр

Актёры

Фьоре Ардженто

Fiore Argento
АктрисаLucia Marini
Стефания Рокка

Stefania Rocca
АктрисаAnna Mari
Лиам Каннингэм

Liam Cunningham
АктёрJohn Brennan
Клаудио Сантамария

Claudio Santamaria
АктёрCarlo Sturni
Миа Бенедетта

Mia Benedetta
АктрисаFrancesca

Сценаристы

Франко Феррини

Franco Ferrini
Сценарист
Дарио Ардженто

Dario Argento
Сценарист

Продюсеры

Дарио Ардженто

Dario Argento
Продюсер
Клаудио Ардженто

Claudio Argento
Продюсер

Художники

Марина Пиндзути Андзолини

Marina Pinzuti Ansolini
Художница
Патриция Керикони

Patrizia Chericoni
Художница
Массимо Антонелло Геленг

Massimo Antonello Geleng
Художник
Флоренс Эмир

Florence Emir
Художница

Монтажёры

Вальтер Фазано

Walter Fasano
Монтажёр

Композиторы

Клаудио Симонетти

Claudio Simonetti
Композитор