Игрок
Wink
Фильмы
Игрок

Игрок (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Il cartaio
Ужасы, Триллер16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Серийный маньяк под никнеймом «Карточный дилер» отправляет по электронной почте в полицию сообщения о зверских убийствах, совершенных им. Хочет ли убийца быть пойман или он раздает карты для новой чудовищной игры?

Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игрок»