Игрок (фильм, 2003) смотреть онлайн

В 14 лет он был лучшим картежником в мрачных закоулках Нью-Йорка. В 20 лет отчаянный гений бежал в Лас-Вегас от мафии и долгов. Там он стал самым юным чемпионом мира по игре в покер, а вскоре потерял все. Стю Ангер тасовал свою жизнь, как карты, ведь карты были всей его жизнью.



По сей день в подпольных клубах и на престижных турнирах ходят легенды о том, как пав на самое дно, Стю сделал невозможное и вновь поднялся на вершину. Он рисковал и делал безумные ставки, бросая вызов изменчивой фортуне. Но он забыл, что цена великого триумфа всегда бывает слишком высока…

