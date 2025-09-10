Игрок (фильм, 2003) смотреть онлайн

О фильме
В 14 лет он был лучшим картежником в мрачных закоулках Нью-Йорка. В 20 лет отчаянный гений бежал в Лас-Вегас от мафии и долгов. Там он стал самым юным чемпионом мира по игре в покер, а вскоре потерял все. Стю Ангер тасовал свою жизнь, как карты, ведь карты были всей его жизнью.
По сей день в подпольных клубах и на престижных турнирах ходят легенды о том, как пав на самое дно, Стю сделал невозможное и вновь поднялся на вершину. Он рисковал и делал безумные ставки, бросая вызов изменчивой фортуне. Но он забыл, что цена великого триумфа всегда бывает слишком высока…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АВРежиссёр
А.В.
Видмер
- ЭБАктёр
Эл
Бернштейн
- ДПАктёр
Джонатан
Пресс
- ПУАктриса
Пегги
Уолтон-Уокер
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- МПАктёр
Майкл
Пастернак
- АВСценарист
А.В.
Видмер
- АВПродюсер
А.В.
Видмер
- ФМПродюсер
Ф.А.
Миллер
- НМПродюсер
Нэнси
М. Гриндер
- ДБПродюсер
Ди
Батлер
- КМХудожница
Кэролайн
Мелкор
- ДРХудожник
Дункан
Рэгсдэйл
- ШОХудожница
Шэй
Остин
- ДПХудожник
Джон
Профант
- АВМонтажёр
А.В.
Видмер
- ДИКомпозитор
Джефф
Иден Фэйр
- СПКомпозитор
Старр
Пароди