Wink
Фильмы
Игрок
Актёры и съёмочная группа фильма «Игрок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Игрок»

Режиссёры

Карой Макк

Карой Макк

Károly Makk
Режиссёр

Актёры

Майкл Гэмбон

Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрFyodor Dostoyevsky
Доминик Уэст

Доминик Уэст

Dominic West
АктёрAlexei
Луиза Райнер

Луиза Райнер

Luise Rainer
АктрисаGrandmother
Уильям Хьюстон

Уильям Хьюстон

William Houston
АктёрPasha
Джоди Мэй

Джоди Мэй

Jodhi May
АктрисаAnna Snitkina

Сценаристы

Кэтрин Огден

Кэтрин Огден

Katharine Ogden
Сценарист
Чарльз Коэн

Чарльз Коэн

Charles Cohen
Сценарист
Ник Диар

Ник Диар

Nick Dear
Сценарист
Фёдор Достоевский

Фёдор Достоевский

Сценарист

Продюсеры

Чарльз Коэн

Чарльз Коэн

Charles Cohen
Продюсер
Рене Зигерс

Рене Зигерс

René Seegers
Продюсер
Фрэнк Джэнсен

Фрэнк Джэнсен

Frank Jansen
Продюсер
Марк Влессинг

Марк Влессинг

Marc Vlessing
Продюсер

Художники

Дин ван Страален

Дин ван Страален

Dien van Straalen
Художник
Тибор Лазар

Тибор Лазар

Tibor Lázár
Художник
Бен ван Ос

Бен ван Ос

Ben van Os
Художник

Монтажёры

Кевин Вилан

Кевин Вилан

Kevin Whelan
Монтажёр

Композиторы

Брайан Лок

Брайан Лок

Brian Lock
Композитор
Жерар Шурманн

Жерар Шурманн

Gérard Schurmann
Композитор