Игра (фильм, 1988) смотреть онлайн

Они богаты, всесильны и безжалостны. Один раз в год они собираются вместе, чтобы сыграть в игру, ставки в которой - жизнь, причем жизнь ни о чем не подозревающих людей. Дан сигнал, и соревнующиеся посылают свои армии на поиск жертв.



Но в этот раз жертвы неожиданно начинают совершать ответные ходы. Это Джон Кэйл вступил в игру. С привязанным к шее часовым механизмом он превращается в машину смерти, и его ставка - отмщение и справедливость.



