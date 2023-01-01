Игра (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, The Game
Драма, Боевик18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Они богаты, всесильны и безжалостны. Один раз в год они собираются вместе, чтобы сыграть в игру, ставки в которой - жизнь, причем жизнь ни о чем не подозревающих людей. Дан сигнал, и соревнующиеся посылают свои армии на поиск жертв.
Но в этот раз жертвы неожиданно начинают совершать ответные ходы. Это Джон Кэйл вступил в игру. С привязанным к шее часовым механизмом он превращается в машину смерти, и его ставка - отмщение и справедливость.
Рейтинг
- КСРежиссёр
Коул
С. МакКэй
- ДКАктёр
Джозеф
Кампанелла
- КААктёр
Крэйг
Алан
- ТЯАктёр
Тадаси
Ямасита
- СМАктриса
Санни
МакКалло
- МФАктёр
Марк
Фьорини
- ДКАктёр
Дэниэл
Кауфман
- ДСАктёр
Дарвин
Суолв
- АУАктёр
Аллен
Уильямс
- РИАктёр
Роберт
Ирвин Эллиотт
- ДБАктёр
Доминик
Барто
- ЭЛАктёр
Эрик
Ли
- ПССценарист
Питер
Саммерс
- КЛПродюсер
Кьелль
Ларссон
- ТДПродюсер
Том
Дженссен
- СППродюсер
Стефан
Пегрюс