Игра на выживание (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Surviving the Game
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Одинокого, потерявшего семью бродягу приглашают поработать «инструктором по выживанию». Ничего не ведающего парня привозят на отдаленную лесную заимку, где собралась компания охотников. На следующее утро после обильного ужина выясняется, что дичью на предстоящей охоте будет не кто иной, как приглашенный бродяга.
Хозяин заимки дает ему время для того, чтобы тот смог убежать подальше от охотников. И начинается «игра на выживание»: вооруженные до зубов «преследователи» на вездеходах гонят одинокого безоружного человека. Но жажда жизни и мести оказываются сильнее животного страха. И тогда преследователи из охотников превращаются в жертвы.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ССРежиссёр
Саманта
Смит
- Актёр
Гэри
Бьюзи
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- БМАктёр
Боб
Майнор
- ДКАктёр
Джефф
Кори
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- ЭБСценарист
Эрик
Бернт
- Продюсер
Кевин
Дж. Мессик
- ФСПродюсер
Фред
С. Карузо
- ДППродюсер
Дэвид
Пермут
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- КВХудожник
Кристиан
Вагенер
- ДБХудожница
Донна
Бервик
- СПМонтажёр
Сэм
Поллард
- СККомпозитор
Стюарт
Коупленд