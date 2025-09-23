Одинокого, потерявшего семью бродягу приглашают поработать «инструктором по выживанию». Ничего не ведающего парня привозят на отдаленную лесную заимку, где собралась компания охотников. На следующее утро после обильного ужина выясняется, что дичью на предстоящей охоте будет не кто иной, как приглашенный бродяга.

Хозяин заимки дает ему время для того, чтобы тот смог убежать подальше от охотников. И начинается «игра на выживание»: вооруженные до зубов «преследователи» на вездеходах гонят одинокого безоружного человека. Но жажда жизни и мести оказываются сильнее животного страха. И тогда преследователи из охотников превращаются в жертвы.

