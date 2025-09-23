Игра на выживание (фильм, 1987) смотреть онлайн

Игра на выживание
1987, Survival Game
Боевик, Драма18+

О фильме

Обманутый как гангстерами, так и полицией, Майкл должен использовать свой талант в боевых искусствах, чтобы спасти отца своей девушки.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма

Рейтинг

3.7 IMDb