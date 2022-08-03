Игра их жизни (фильм, 2005) смотреть онлайн

Одной из главных сенсаций чемпионата мира по футболу 1950 года, проходившего в Бразилии, стало поражение, которое именитая сборная Англии потерпела от сборной США, укомплектованной игроками-любителями. Несмотря на то, что американская команда тогда не смогла даже приблизиться к заветному Кубку Мира, победа со счетом 1:0 вошла в историю.

