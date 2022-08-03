Игра их жизни
Wink
Фильмы
Игра их жизни

Игра их жизни (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, The Game of Their Lives
Драма, Исторический97 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Одной из главных сенсаций чемпионата мира по футболу 1950 года, проходившего в Бразилии, стало поражение, которое именитая сборная Англии потерпела от сборной США, укомплектованной игроками-любителями. Несмотря на то, что американская команда тогда не смогла даже приблизиться к заветному Кубку Мира, победа со счетом 1:0 вошла в историю.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра их жизни»