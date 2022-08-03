Игра их жизни (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, The Game of Their Lives
Драма, Исторический97 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Одной из главных сенсаций чемпионата мира по футболу 1950 года, проходившего в Бразилии, стало поражение, которое именитая сборная Англии потерпела от сборной США, укомплектованной игроками-любителями. Несмотря на то, что американская команда тогда не смогла даже приблизиться к заветному Кубку Мира, победа со счетом 1:0 вошла в историю.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДАРежиссёр
Дэвид
Анспо
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Уэс
Бентли
- ДРАктёр
Джей
Родан
- ГРАктёр
Гэвин
Россдэйл
- КМАктёр
Костас
Мэндилор
- Актёр
Луис
Мэндилор
- ЗТАктёр
Закари
Тай Брайан
- ДЖАктёр
Джимми
Жан-Луи
- РДАктёр
Ричард
Дженик
- НВАктёр
Нельсон
Варгас
- Сценарист
Анджело
Пиццо
- ХБПродюсер
Ховард
Болдуин
- ГДПродюсер
Грег
Джонсон
- ПНПродюсер
Питер
Ньюман
- БСМонтажёр
Бад
С. Смит
- ДЭОператор
Джонни
Э. Дженсен
- УРКомпозитор
Уильям
Росс