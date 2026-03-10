Игра Джералда (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Gerald's Game
Триллер, Драма18+
О фильме
После того как муж падает с сердечным приступом в разгар интимной игры, молодая женщина остается прикованной к кровати. Но её одиночество будет недолгим. Все страхи, которые она когда-либо испытывала, придут к ней, и уединённый дом постепенно превратится в зловещую камеру пыток.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Майк
Флэнаган
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- КСАктёр
Карел
Стрёйкен
- Актёр
Генри
Томас
- КСАктриса
Кейт
Сигел
- ГМАктриса
Гвендолин
Муламба
- ДФАктёр
Джеймс
Флэнеган
- ДЛАктриса
Дори
Лампкин
- НРАктриса
Натали
Роерс
- БРАктёр
Билл
Риалес
- ЧБАктёр
Чак
Борден
- ММАктёр
Майк
МакГилл
- МААктёр
Майкл
Амстутц
- КБАктриса
Кимберли
Баттиста
- ТБАктёр
Тони
Бирд
- ДКАктёр
Джон
Келач
- КЭАктёр
Клинт
Эдвардс
- РГАктёр
Роберт
Гилл
- ТГАктёр
Том
Глинн
- ШДАктёр
Шэйн
Джексон
- БПАктёр
Бен
Пронски
- МДАктёр
Маркус
Дешон Ричардсон
- БСАктёр
Брэд
Спирс
- Сценарист
Майк
Флэнаган
- ДХСценарист
Джефф
Ховард
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Монтажёр
Майк
Флэнаган
- МФОператор
Майкл
Фимоньяри