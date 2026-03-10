Игра Джералда (фильм, 2017) смотреть онлайн

После того как муж падает с сердечным приступом в разгар интимной игры, молодая женщина остается прикованной к кровати. Но её одиночество будет недолгим. Все страхи, которые она когда-либо испытывала, придут к ней, и уединённый дом постепенно превратится в зловещую камеру пыток.

